Защитник «Црвены Звезды» опубликовал загадочное фото. Намек на переход в «Спартак»?

Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек опубликовал фотографию в Twitter. До этого сообщалось о его уходе из команды.

На фото австралиец будто бы прощается. При этом снимок можно трактовать и как фото приветствия. Ранее появилась информация, что он может перейти в «Спартак».

26-летний центральный защитник в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.