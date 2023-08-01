Кирилл Маляров: «Чемпионом в этом сезоне станет «Балтика»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

««Балтика». Хочется так сказать (Смеется). Я болею только за этот клуб, больше ни за кого. Не буду говорить (Смеется). Чемпионат длинный, только второй тур, все еще может быть. Сейчас переживаю за свою команду. Да, я воспитанник «Спартака», но уже прошло восемь лет. Сейчас за «Балтику»! — приводит слова Малярова «РБ Спорт».

В первых двух турах РПЛ «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2). В следующем туре команда Сергея Игнашевича примет дома «Факел».