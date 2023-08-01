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Сегодня, 11:38

Кирилл Маляров: «Чемпионом в этом сезоне станет «Балтика»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Кирилл Маляров ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

««Балтика». Хочется так сказать (Смеется). Я болею только за этот клуб, больше ни за кого. Не буду говорить (Смеется). Чемпионат длинный, только второй тур, все еще может быть. Сейчас переживаю за свою команду. Да, я воспитанник «Спартака», но уже прошло восемь лет. Сейчас за «Балтику»! — приводит слова Малярова «РБ Спорт».

В первых двух турах РПЛ «Балтика» проиграла «Сочи» (0:2) и «Спартаку» (1:2). В следующем туре команда Сергея Игнашевича примет дома «Факел».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Балтика
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
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Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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