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Сегодня, 11:35

Жиров об уровне российского футбола: «Есть куда расти»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Александр Жиров в комментарии для «СЭ» сравнил уровень чемпионатов России и Германии.

«Хороший уровень у нашего футбола. Есть куда расти. В принципе, как и всем чемпионатам. Немецкий язык? [После пяти лет жизни там] не забыл», — сказал Жиров «СЭ».

32-летний россиянин перешел в команду из Калининграда на правах свободного агента. Контракт с игроком подписан по схеме «1+1».

С июля 2018 года Жиров выступал за немецкий «Зандхаузен», который играл во второй бундеслиге. Клуб и футболист не стали продлевать контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

Александр Жиров
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Локомотив

 2
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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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