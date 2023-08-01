Акинфеев – об уходе Медины и Марио Фернандеса: «Пускай уходят куда хотят»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходах защитника Марио Фернандеса в «Зенит» и хавбека Хесуса Медины в «Спартак».

«У меня никакой боли по этому поводу не было. Я очень нахожусь в футболе. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать — все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Вот Медина ушел в «Спартак». Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в «Спартак»? Пускай уходят куда хотят, господи.

Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Я не должен об этом говорить. Все уже было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Это выбор Марио. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

26-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.