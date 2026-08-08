«Спартак» — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре чемпионата России сезона-2026/27 в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

09 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Краснодар» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.30 мск, за 30 минут до стартового свистка.

После двух туров «Спартак» набрал 6 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 6 очками — на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям.