Защитник «Ахмата» получил сотрясение в матче со «Спартаком», но избежал госпитализации

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич получил сотрясение головного мозга в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (0:2), сообщает официальный сайт клуба. Футболист получил сильный удар мячом по лицу и покинул поле на электрокаре.

Обследование выявило сотрясение легкой степени, состояние футболиста оценивается как удовлетворительное, госпитализация не требуется.

Нижич получает медикаментозное лечение, находится под присмотром клубных врачей.