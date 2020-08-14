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Защитник «Ахмата» получил сотрясение в матче со «Спартаком», но избежал госпитализации

14 августа 2020, 23:19
Зоран Нижич покидает поле в матче «Спартак» — «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
Зоран Нижич покидает поле в матче «Спартак» — «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
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Защитник «Ахмата» Зоран Нижич получил сотрясение головного мозга в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (0:2), сообщает официальный сайт клуба. Футболист получил сильный удар мячом по лицу и покинул поле на электрокаре.

Обследование выявило сотрясение легкой степени, состояние футболиста оценивается как удовлетворительное, госпитализация не требуется.

Нижич получает медикаментозное лечение, находится под присмотром клубных врачей.

Спартак — Ахмат

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/11619

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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