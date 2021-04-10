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Защитник «Ахмата» Быстров получил травму в начале матча против «Уфы»

16:41
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Защитник «Ахмата» Марат Быстров получил повреждение в самом начале матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Он был вынужден попросить замену.

На 9-й минуте встречи вместо него на поле появился Амир Адуев.

Уфа — Ахмат

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