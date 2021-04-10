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«Уфа» — «Ахмат»: Мрзляк открыл счет

16:45
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Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Уфа — Ахмат

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