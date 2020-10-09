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Защитник «Ахмата» Анхель приехал домой и впервые взял на руки семимесячную дочь. Такие слезы невозможно подделать

17:23
Вилькер Анхель впервые встретил дочку. Фото Instagram
Вилькер Анхель впервые встретил дочку. Фото Instagram
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Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель увиделся с семьей впервые после долгой разлуки. Венесуэлец не мог приехать домой из-за пандемии коронавируса. На этой неделе ему удалось это сделать, и он впервые взял на руки семимесячную дочь Мию.

27-летний футболист не смог сдержать эмоции и разрыдался.

Анхель защищает цвета «Ахмата» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в чемпионате и Кубке России.

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