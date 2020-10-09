Защитник «Ахмата» Анхель приехал домой и впервые взял на руки семимесячную дочь. Такие слезы невозможно подделать
Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель увиделся с семьей впервые после долгой разлуки. Венесуэлец не мог приехать домой из-за пандемии коронавируса. На этой неделе ему удалось это сделать, и он впервые взял на руки семимесячную дочь Мию.
27-летний футболист не смог сдержать эмоции и разрыдался.
Venezuela defender Wilker ?ngel plays in the Russian Premier League and has been unable to fly home for months because of the coronavirus pandemic.— ESPN FC (@ESPNFC) October 9, 2020
He finally got to meet his 7-month-old daughter Mia for the first time this week ??
(via wilkerangel4/Instagram) pic.twitter.com/ZtsbyI2iL8
Анхель защищает цвета «Ахмата» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в чемпионате и Кубке России.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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