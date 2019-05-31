Защита Мамаева просит Москалькову оказать помощь в восстановлении прав футболистов

Защита полузащитника Павла Мамаева просит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании в Мосгорсуде и обратиться к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом о нарушениях прав футболистов. 13 июня будет рассматриваться жалоба защиты на приговор Пресненского суда.

– В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности, – приводит ТАСС слова адвоката Мамаева Игоря Бушманова. – Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи. Также прошу обратиться к Ольге Егоровой с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима, Кирилла Кокорина – к 1,5 года колонии, Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии. При этом суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.