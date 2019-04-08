Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Защита футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла обжаловала продление ареста. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик.

– По всем фигурантам поданы жалобы, – приводит слова Барика РИА. – Если цель содержания под стражей Кокорина-младшего это приведение в исполнение наказания по еще не постановленному приговору – то она действительно будет оптимально достигаться путем нахождения Кирилла в изоляторе в течение года. Если же цель – это отправления правосудия, то не будет.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым и друзьями избили работника Первого канала Виталия Соловчука. Позже в одном из кафе Москвы они напали на чиновника минпромторга Дениса Пака. Против них выдвинуты обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". До 25 сентября оба футболиста останутся в СИЗО.