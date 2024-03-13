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13 марта, 22:17

Прокуратура Нидерландов объявила о задержании Промеса в ОАЭ

Алина Савинова
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокуратура Нидерландов подтвердила задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

В релизе прокуратуры говорится, что после конструктивного сотрудничества с властями ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. При этом его имя не упоминается. Однако в пресс-службе прокуратуры в ответ на запрос «СЭ» подтвердили, что речь идет о Промесе.

Арест был произведен на основании «красного уведомления», направленного из Нидерландов. Также отмечается, что прокуратура Нидерландов будет требовать экстрадиции игрока.

Ранее De Telegraaf сообщил, что Промес в среду, 13 марта, был арестован в ОАЭ по запросу Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП, и он находился под домашним арестом. В середине февраля суд Амстердама приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Источник: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2024/03/13/32-year-old-man-arrested-in-dubai-at-the-request-of-the-netherlands
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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De Telegraaf: Промеса арестовали в ОАЭ по запросу Нидерландов

Прокуратура подтвердила, что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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