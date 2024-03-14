Защитник «Факела» Магаль: «Второй раз обыграли «Спартак» и увидели — дело не в поле. Это детская отмазка»

Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Выиграть у «Спартака» два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле. Это детская отмазка. Я не обращаю на это внимания. Без разницы. Второй раз сыграли со «Спартаком» и увидели — дело не в поле!» — сказал Магаль корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.