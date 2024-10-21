Зарема про Станковича: «Он допускает одни и те же провалы. «Спартак» не попадет даже в тройку»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» оценила результаты красно-белых под руководством главного тренера Деяна Станковича.

«До какого круга ада «Спартак» опустится со Станковичем покажет время. Очевидно, что «Спартак» не попадет даже в тройку, и дальше лучше не будет, тренер допускает одни и те же провалы, игроки не прогрессирует, а вопрос: «Где молодежь и свои воспитанники в составе?» навсегда останется риторическим. Болельщикам нравится образ Станковича, с виду мощный, со всеми обнимается и братается, своей харизмой подменяет тренерскую квалификацию. Легендарный игрок, звезда «Интера» — это не гарантия легендарности как тренера. Есть ли у Жданова, Амарала и Малышева план Б или болельщикам надо морально приготовиться к плану Ж», — сказала Салихова.

19 октября «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ. Красно-белые идут на шестом месте в чемпионате, набрав 19 очков.