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Амарал: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав «Спартака» готов побеждать в каждой игре»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил о готовности московской команды бороться за победу в каждом матче.

— За какое место готов бороться состав «Спартака»?

— Он готов биться за победу в каждом матче. Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре. В прошлом сезоне команда была разбалансирована. Сейчас у нас намного более сбалансированная команда.

— Проблема «Спартака» в том, что многие не вписываются?

— Главной целью «Спартака» не может быть избавление от игроков. Наша цель побеждать, а не избавиться.

В четверг, 19 сентября, «Спартак» на своем поле одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А.

В чемпионате России красно-белые располагаются на 5-й позиции, набрав 15 очков за 8 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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