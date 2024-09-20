Защитник «Спартака» Абена: «Москва в тройке лучших городов, где я был»

Защитник «Спартака» Миенти Абена в комментарии «СЭ» поделился мнением о Москве.

«Москва в тройке лучших городов, где я был. Очень красивое место, мне здесь нравятся парки. Приятно тут находиться», — сказал Абена «СЭ».

29-летний Абена стал игроком красно-белых в августе 2024 года. На его счету 2 матча за московский клуб без результативных действий.

В следующем матче «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ. Матч пройдет 22 сентября 2024 года на стадионе Лукойл Арена (Москва, Россия). Начало — в 16.30 по московскому времени.

Александр Абустин