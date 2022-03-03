Зарема Салихова выступила против расширения РПЛ

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в авторской колонке для «СЭ» выступила против расширения РПЛ. Она напомнила, что даже в благополучные с финансовой точки зрения годы находились клубы, которые с трудом завершали сезон, снимаясь прямо по ходу чемпионата или будучи расформированы сразу после его окончания.

«Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях? Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академии, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни», — написала Салихова.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.