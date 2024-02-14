Новичок «Спартака» Угальде рассказал, сколько русских слов успел выучить

Новичок «Спартака», нападающий Манфред Угальде рассказал о ходе адаптации в команде.

— Вы не так долго в команде, но, может, успели выучить российские слова?

— «Давай», «спасибо», «как дела». И пока все.

— Знаете, что такое борщ?

— Нет.

— Узнаете в Москве.

— Кажется, я видел, но мне надо попробовать.

— Что значит твоя татуировка на шее?

— «Бог добр» — в переводе с испанского.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в конце января 2024 года. 21-летний костариканец подписал контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.