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Сегодня, 10:40

Салихова ответила Гафину: «У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича — нет»

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Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин
Зарема Салихова и Дмитрий Гафин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, который назвал ее «домохозяйкой из Уфы».

«Не обидно ни разу. Ни за домохозяйку (я воспитываю 5 детей), ни за Уфу. Уфа — прекрасный город, откуда родом много выдающихся людей: музыкантов, танцоров, дирижер Владимир Спиваков, и Эльвира Набиуллина. А как назвать тех, кто проиграл этой домохозяйке из Уфы в финале Кубка в «Лужниках»? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича Гафина — нет.

Я все-таки советую проработать идею с «Динамолэндом». У «Реала» есть парк аттракционов. У «Динамо» практически все готово уже: аттракцион «Проклятие столетия: от Севидова до Полины Лысенко», аттракцион «Забей Лещуку с закрыми глазами» и квест-лабиринт «Найди трофей», в кинотеатре просмотр триллера — финал Кубка России-2022, челлендж «Попади в ноты с Люсей Чеботиной» и напоследок поучаствуй в программе лояльности «Московское долголетие», чтобы сделать памятное фото с трофеем», — сказала «СЭ» Салихова.

В финале Кубка России-2021/22 «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 1:2.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают четвертое место с 31 очков, бело-голубые — на пятой строчке с таким же количеством баллов.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
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