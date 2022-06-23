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Зарема о Зиньковском: «Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока»

Зарема Салихова высказалась о переходе Зиньковского в «Спартак»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский на тренировке «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на переход в московский клуб полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

23 июня красно-белые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до 31 мая 2027 года.

«Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока. Последний раз так сильно радовались возвращению Промеса. Хорошо, что у нас в основе теперь два Антона. Надеюсь, новые атакующие связки принесут много голов», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также он забил четыре гола.

По данным «СЭ», сумма трансфера Зиньковского в «Спартак» составила 180 миллионов рублей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4735073-salihova-o-zinkovskom-v-spartake-poslednij-raz-tak-radovalis-vozvrascheniyu-promesa.html
Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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