«Ахмат» анонсировал подписание Ильина песней «Вова-чума»
«Ахмат» анонсировал подписание нападающего Владимира Ильина.
Грозненский клуб выложил видео, в котором звучит песня «Вова-чума».
21 июня, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с 30-летним футболистом.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Ахмат» заинтересован в возвращении Ильина.
Форвард выступал в грозненском клубе с января 2020 по июль 2021 года. Затем футболист перешел в краснодарскую команду. В минувшем сезоне на его счету четыре гола в 24 матчах.
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