«Ахмат» анонсировал подписание Ильина песней «Вова-чума»

«Ахмат» анонсировал подписание нападающего Владимира Ильина.

Грозненский клуб выложил видео, в котором звучит песня «Вова-чума».

21 июня, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с 30-летним футболистом.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ахмат» заинтересован в возвращении Ильина.

Форвард выступал в грозненском клубе с января 2020 по июль 2021 года. Затем футболист перешел в краснодарскую команду. В минувшем сезоне на его счету четыре гола в 24 матчах.