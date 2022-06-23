«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче

Читать «СЭ» в

«Ростов» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились полузащитники Алексей Миронов и Роман Тугарев.

Следующий контрольный матч «Ростов» проведет 28 июня с «Кранодаром».