Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:59

«Ростов» обыграл «Факел» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ростов» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена».

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились полузащитники Алексей Миронов и Роман Тугарев.

Следующий контрольный матч «Ростов» проведет 28 июня с «Кранодаром».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Ахмат» анонсировал подписание Ильина песней «Вова-чума»
Зарема о Зиньковском: «Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока»
Овечкин может принять участие в матче «Динамо» — «Амкал»
Йоканович пригласил на сбор «Динамо» трех молодых игроков
Дюков — о будущем российского футбола: «Уверен, что до исключения из ФИФА не дойдет»
РПЛ-2022/23: ЦСКА ждет горячая встреча уже во втором туре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВЭБ назвала условия выхода из состава акционеров ЦСКА

Зарема о Зиньковском: «Давно не было, чтобы болельщики так ждали объявления о переходе игрока»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости