Зарема Салихова: «Надо было отдавать зимой Зелимхана Бакаева в «Динамо» на 5,5»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в чате Tetegram-канала высказалась о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Я уже не влияю на трансферную. Мое мнение: надо было отдавать зимой в «Динамо» на 5,5», — написала Салихова.