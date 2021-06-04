Зарема Салихова: «Надо было отдавать зимой Зелимхана Бакаева в «Динамо» на 5,5»
12:09
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в чате Tetegram-канала высказалась о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Я уже не влияю на трансферную. Мое мнение: надо было отдавать зимой в «Динамо» на 5,5», — написала Салихова.
В мае 2021 года сообщалось, что «Динамо» хочет купить Бакаева в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость игрока — 5 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он провел 23 матча в РПЛ, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач.
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