Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Караваев: «Из тех клубов, где я играл, «Зенит» — самый большой, за команду болеет весь город»

12:05
Теги:

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о выступлении за петербургский клуб.

«Из тех клубов, где я играл, «Зенит» — самый большой. Ни в Чехии, ни в Голландии я не выигрывал титулы, а с «Зенитом» у меня уже 4 трофея. Мы третий сезон подряд будем играть в Лиге чемпионов, за команду болеет весь город. При этом «Спарта» — тоже большой клуб, известный в Европе.

В чемпионате Голландии тоже есть такие гранды, как «ПСВ» и «Аякс», но я не хочу сравнивать команды и лиги. Я говорю только о том, чего достиг в каждом клубе», — приводит слова Караваева France Football.

Караваев выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Вместе с петербуржцами 26-летний защитник стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2020/21 Караваев провел 31 матч за «Зенит», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Канада: все голы матча
«Не могу сказать, что мы обосрались». Что говорят после вылета России с чемпионата мира
Крикунов назвал причины поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира
Российская теннисистка Сизикова задержана в Париже за игру на ставках

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд