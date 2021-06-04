Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о выступлении за петербургский клуб.

«Из тех клубов, где я играл, «Зенит» — самый большой. Ни в Чехии, ни в Голландии я не выигрывал титулы, а с «Зенитом» у меня уже 4 трофея. Мы третий сезон подряд будем играть в Лиге чемпионов, за команду болеет весь город. При этом «Спарта» — тоже большой клуб, известный в Европе.

В чемпионате Голландии тоже есть такие гранды, как «ПСВ» и «Аякс», но я не хочу сравнивать команды и лиги. Я говорю только о том, чего достиг в каждом клубе», — приводит слова Караваева France Football.

Караваев выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Вместе с петербуржцами 26-летний защитник стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В сезоне-2020/21 Караваев провел 31 матч за «Зенит», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.