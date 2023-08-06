Зарема назвала условие, при котором «Спартак» станет чемпионом РПЛ сезона-2023/24
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможном чемпионстве красно-белых.
«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли для ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.
Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая», — сказала Салихова «СЭ».
После матча с «Рубином» «Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».
Полностью интервью Заремы Салиховой вы можете прочитать на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0