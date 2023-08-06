Спортивный директор «Локомотива»: «Бакаев был в нашем шорт-листе»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Зелимхану Бакаеву.

«Бакаев был в шорт-листе, мы не делали предложение. «Зенит» ревностно относится к своим игрокам, никого не отдает», — сказал Ульянов «СЭ».

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом прошлого года. В сезоне-2023/24 игрок провел 2 матча и сделал 1 результативную передачу.