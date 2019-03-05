Замглавы ФСИН: "Нога Кокорина онемела из-за того, что он мало двигается: лежит, смотрит телевизор, ест"

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин испытывает проблемы с ногой из-за малоподвижности.

- Онемение ноги у Кокорина, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается, - приводит слова Максименко "Интерфакс". - Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес.

Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО "Бутырка".

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 8 апреля.

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