Заместитель главы департамента судейства РФС: «Мы остаемся в России и продолжаем работать»

Заместитель главы департамента судейства РФС Йоуни Хютия прокомментировал возможность отъезда из России.

«Конечно же, мы остаемся в России и продолжаем работать, — приводит слова Хютия «РБ Спорт». — Почему нет? Да, знаю, что Гисдоль и Фарке уехали из России, но я здесь, в Сочи, и продолжаю выполнять свои обязанности».

Напомним, Хютия приехал в Россию по приглашению главы судейского корпуса Витора Перейры. В его обязанности входит обучение судей, назначения на игры и инспектирование.