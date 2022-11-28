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Сегодня, 17:55

Бувач: «Будачев — вратарь с большим потенциалом, Звонкин — большой талант»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал решение продлить контракты с голкипером Иваном Будачевым и полузащитником Иваном Зазвонкиным.

«Буда — вратарь с большим потенциалом. Он прилежен на тренировках, целеустремлен и стремится прогрессировать. Надеемся, что со временем он станет выдающимся голкипером»

Иван Зазвонкин — большой талант. И мы ждем, что благодаря усердной работе и желанию Заза со временем вырастет в игрока, который в будущем станет очень важен для команды», — приводит слова Бувача пресс-служба бело-голубых.

Будачев подписал новое соглашение с клубом до лета 2027 года, Зазвонкин — до декабря 2026 года.

ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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