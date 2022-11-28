Бувач: «Будачев — вратарь с большим потенциалом, Звонкин — большой талант»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал решение продлить контракты с голкипером Иваном Будачевым и полузащитником Иваном Зазвонкиным.

«Буда — вратарь с большим потенциалом. Он прилежен на тренировках, целеустремлен и стремится прогрессировать. Надеемся, что со временем он станет выдающимся голкипером»

Иван Зазвонкин — большой талант. И мы ждем, что благодаря усердной работе и желанию Заза со временем вырастет в игрока, который в будущем станет очень важен для команды», — приводит слова Бувача пресс-служба бело-голубых.

Будачев подписал новое соглашение с клубом до лета 2027 года, Зазвонкин — до декабря 2026 года.