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Законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года

11:31
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Авторы законопроекта о продаже пива на стадионах планируют внести его на рассмотрение в Госдуму до конца года. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта, информирует ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге, Минспорте РФ.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7114595

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