Захарян — в топ-11 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 18 лет
Портал Transfermarkt составил список самых дорогих игроков мира в возрасте до 18 лет. Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян занял 11-е место в рейтинге.
Российский футболист оценен в 12 миллионов евро, как и полузащитник «Барселоны» Юссуф Демир, расположившийся на 12-м месте, а также игрок «Анже» Мохамед Али-Шо. Самым дорогим игроком в этой возрастной категории стал Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (75 миллионов евро).
Список лидеров рейтинга выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия) — 75 миллионов евро
2. Флориан Вирц («Байер», Германия) — 70 миллионов
3. Джамал Мусиала («Бавария», Германия) — 55 миллионов
4. Гави («Барселона», Испания) — 25 миллионов
5. Илайш Мориба («Лейпциг», Испания) — 20 миллионов
6. Райан Шерки («Лион», Франция) — 20 миллионов
7. Харви Эллиотт («Ливерпуль», Англия) — 20 миллионов
8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия) — 15 миллионов
9. Кайки («Манчестер Сити», Бразилия) — 14 миллионов
10. Мохамед-Али Шо («Анже», Франция) — 12 миллионов
11. Арсен Захарян («Динамо», Россия) — 12 миллионов
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