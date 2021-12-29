Портал Transfermarkt составил список самых дорогих игроков мира в возрасте до 18 лет. Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян занял 11-е место в рейтинге.

Российский футболист оценен в 12 миллионов евро, как и полузащитник «Барселоны» Юссуф Демир, расположившийся на 12-м месте, а также игрок «Анже» Мохамед Али-Шо. Самым дорогим игроком в этой возрастной категории стал Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» (75 миллионов евро).

Список лидеров рейтинга выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия) — 75 миллионов евро

2. Флориан Вирц («Байер», Германия) — 70 миллионов

3. Джамал Мусиала («Бавария», Германия) — 55 миллионов

4. Гави («Барселона», Испания) — 25 миллионов

5. Илайш Мориба («Лейпциг», Испания) — 20 миллионов

6. Райан Шерки («Лион», Франция) — 20 миллионов

7. Харви Эллиотт («Ливерпуль», Англия) — 20 миллионов

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд, Германия) — 15 миллионов

9. Кайки («Манчестер Сити», Бразилия) — 14 миллионов

10. Мохамед-Али Шо («Анже», Франция) — 12 миллионов

11. Арсен Захарян («Динамо», Россия) — 12 миллионов