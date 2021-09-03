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Захарян рассказал об интересе со стороны «Брюгге»

14:40
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что мог продолжить карьеру в Бельгии.

«Бельгия — да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали. Это уже от меня бы зависело, уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Насчет Германии не знаю, интерес был какой-то, но конкретики не было», — сказал Захарян в интервью Youtube-каналу «Красава».

В текущем сезоне 18-летний хавбек провел 6 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Также Захарян получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного раунда ЧМ-2022.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=65ASecvIxEw

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Сергей Разин все материалы автора

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