Азмун рассказал, что «Зенит» отклонил предложения по нему от «Лиона», «Байера» и «Тоттенхэма»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на слухи о своем возможном уходе из команды.
«Я никогда не говорил, что куда-то уйду. Писали, что я уже прошел медосмотр и приехал в какой-то клуб. Когда «Лион» сделал предложение, «Зенит» отклонил его в первый же день. У меня есть контракт. Даже если бы я захотел, то клуб не позволил бы уйти. У Роналду и Месси тоже есть контракты. В СМИ отправляют меня в другие клубы.
Я сам ничего не говорил, я уже и сам устал от этих слухов. Не пишите обо мне ничего! Каждый день я просыпаюсь, а меня уже отправляют в какую-то команду. Если что-то случится, я сообщу об этом сам. У меня были предложения от «Лиона», «Ромы», «Байера» и «Тоттенхэма», все эти предложения были отклонены. Я никуда не уйду в этом году. Если я захочу куда-то перейти, то уйду свободным агентом», — приводит footballi.net слова Азмуна.
Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В сезоне-2021/22 26-летний иранец провел 7 матчей за команду, на его счету 6 голов и 1 результативная передача, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Контракт Азмуна действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://footballi.net/news/r/660260/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%
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