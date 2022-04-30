Захарян догнал Сычева по количеству голов в чемпионате России до 19-летия

«Динамо» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ проиграло «Уралу» (2:3). Открывший счет динамовец Арсен Захарян забил девятый гол в 39 матчах чемпионатов России.

Хавбек, которому 26 мая исполнится 19 лет, теперь делит второе место в списке лучших 18-летних бомбардиров с Дмитрием Сычевым.

Рекорд принадлежит Алану Дзагоеву. Полузащитник ЦСКА до 19-летия успел отличиться 11 раз.

Лучшие бомбардиры чемпионата России в возрасте до 19 лет