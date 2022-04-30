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Сегодня, 16:21

Захарян догнал Сычева по количеству голов в чемпионате России до 19-летия

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ проиграло «Уралу» (2:3). Открывший счет динамовец Арсен Захарян забил девятый гол в 39 матчах чемпионатов России.

Хавбек, которому 26 мая исполнится 19 лет, теперь делит второе место в списке лучших 18-летних бомбардиров с Дмитрием Сычевым.

Рекорд принадлежит Алану Дзагоеву. Полузащитник ЦСКА до 19-летия успел отличиться 11 раз.

Лучшие бомбардиры чемпионата России в возрасте до 19 лет

Игрок

Дата рождения

Команда

Матчи

Голы

Алан Дзагоев

17.06.1990

ЦСКА

28

11

Дмитрий Сычев

26.10.1983

Спартак

18

9

Арсен Захарян

26.05.2003

Динамо

39

9

Игорь Зазулин

13.04.1974

Зенит

27

8

Владимир Бесчастных

01.04.1974

Спартак

20

7

Марат Измайлов

21.09.1982

Локомотив

23

6

Александр Кержаков

27.11.1982

Зенит

28

6

Магомед-Шапи Сулейманов

16.12.1999

Краснодар

13

5

Роман Павлюченко

15.12.1981

Ротор

16

5

Владислав Радимов

26.11.1975

ЦСКА

31

5

Джано Ананидзе

10.10.1992

Спартак

41

5

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Алан Дзагоев
Арсен Захарян
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
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Далер Кузяев

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Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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