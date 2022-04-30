Бикфалви повторил личный рекорд по голам в премьер-лиге

«Урал» на выезде в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Динамо» (3:2).

Главным героем матча в Петровском парке стал нападающий «шмелей» Эрик Бикфалви.

34-летний румын оформил дубль и повторил личный рекорд в премьер-лиге. Ранее по восемь голов он забивал в сезонах-2017/18 и -2019/20.

Сезоны Эрика Бикфалви в России

Сезон Команда Матчи Голы 2016/17 Томь, Урал 24 5 2017/18 Урал 26 8 2018/19 Урал 26 6 2019/20 Урал 26 8 2020/21 Урал 22 7 2021/22 Урал 25 8 Итого 149 42

В списке бомбардиров екатеринбургской команды в премьер-лиге Эрик уверенно занимает второе место.

От главного бомбардира клуба начала 1990-х Юрия Матвеева Бикфалви отстает всего на три гола. Правда, лучший снайпер чемпионата-1992 провел почти в два раза меньше матчей.

Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России