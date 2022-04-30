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Сегодня, 16:24

Бикфалви повторил личный рекорд по голам в премьер-лиге

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Урал» на выезде в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Динамо» (3:2).

Главным героем матча в Петровском парке стал нападающий «шмелей» Эрик Бикфалви.

34-летний румын оформил дубль и повторил личный рекорд в премьер-лиге. Ранее по восемь голов он забивал в сезонах-2017/18 и -2019/20.

Сезоны Эрика Бикфалви в России

Сезон

Команда

Матчи

Голы

2016/17

Томь, Урал

24

5

2017/18

Урал

26

8

2018/19

Урал

26

6

2019/20

Урал

26

8

2020/21

Урал

22

7

2021/22

Урал

25

8

Итого

149

42

В списке бомбардиров екатеринбургской команды в премьер-лиге Эрик уверенно занимает второе место.

От главного бомбардира клуба начала 1990-х Юрия Матвеева Бикфалви отстает всего на три гола. Правда, лучший снайпер чемпионата-1992 провел почти в два раза меньше матчей.

Лучшие бомбардиры «Урала» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Юрий Матвеев

1992-1995

73

42

Эрик Бикфалви

2017-н.в.

134

39

Игорь Ханкеев

1992-1996

137

32

Альберт Андреев

1992-1994

87

23

Спартак Гогниев

2013-2016

57

19

Сергей Передня

1993-1996

105

16

Херсон Асеведо

2013-2016

65

14

Олег Кокарев

1994-1996

85

14

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Эрик Бикфалви
РПЛ
ФК Урал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
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Далер Кузяев

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Крылья Советов

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Краснодар

 6
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Спартак

 14 1 4
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 21 1 3
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Краснодар

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