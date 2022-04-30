Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3).

«Если команда претендует на чемпионство, таких поражений быть не должно. Это лишний раз подтверждает, что на данный момент «Динамо» не ровня «Зениту». Так что чемпионами станет команда из Санкт-Петербурга. Я надеялся, что чемпионская гонка продлится как можно дольше, но команда с такими амбициями не должна проигрывать аутсайдеру. Видите, где тонко, там и рвется. Значит что-то не получается, «Зенит» по-прежнему флагман, а «Динамо» надо тренироваться», — сказал Губерниев «СЭ».

После 27 матчей «Динамо» занимает второе место в таблице Тинькофф РПЛ (52 очка).