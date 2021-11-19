Захарян частично провел тренировку в общей группе «Динамо» перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных игроков московской команды перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Лаксальт и Лесовой точно не сыграют. Варела, Захарян, Моро, Шиманьский частично провели тренировке в быстрой группе. У нас еще есть завтрашнее занятие, после которого определимся, кто сможет сыграть.

Лаксальт индивидуально тренируется на поле. Есть позитивная тенденция в его восстановлении. Не могу подтвердить информацию, что он не сможет сыграть до зимней паузы", — сказал Шварц на пресс-конференции.

Встреча «Динамо» с «Арсеналом» состоится 21 ноября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрало 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» с 13 очками идет на 14-й позиции.