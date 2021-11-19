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Анзор Кавазашвили: «Краснодар» должен спокойно обыгрывать «Спартак»

13:10
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Но есть опасения, что этого не случится. «Краснодар» сейчас будет на подъеме. А тем более, что команда будет играть при своих болельщиках. Сумеет ли «Спартак» собраться — это большой вопрос. «Краснодар» должен спокойно дома обыгрывать красно-белых — не стоя, не пешком, но обыграть. «Спартаку» предстоит очень сложное психологическое испытание. Интересно будет посмотреть, как игроки сборной, после провала, будут играть за клуб. В нашем футболе стоит большой и жирный вопрос. Никто не знает, что делать с нашим футболом».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 20 ноября. Начало — в 19.00.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры