Анзор Кавазашвили: «Краснодар» должен спокойно обыгрывать «Спартак»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Но есть опасения, что этого не случится. «Краснодар» сейчас будет на подъеме. А тем более, что команда будет играть при своих болельщиках. Сумеет ли «Спартак» собраться — это большой вопрос. «Краснодар» должен спокойно дома обыгрывать красно-белых — не стоя, не пешком, но обыграть. «Спартаку» предстоит очень сложное психологическое испытание. Интересно будет посмотреть, как игроки сборной, после провала, будут играть за клуб. В нашем футболе стоит большой и жирный вопрос. Никто не знает, что делать с нашим футболом».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 20 ноября. Начало — в 19.00.