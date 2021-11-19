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Ракицкий считает высокими шансы сборной Украины поехать на чемпионат мира в Катар

13:20
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

24 октября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 7:1. Ярослав Ракицкий (справа). «Спартак» нам не конкурент. 7:1 — это на всю жизнь". Эффектное интервью Ракицкого

— Как объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.

— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.

— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.

— Ну, мы и с французами играли. И достойно играли! Сейчас все умеют играть в футбол. А у Украины молодая команда — почти все парни выступают в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Плюс старички помогают — Степаненко, Ярмоленко. Так что шансы у нас хорошие.

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Гоша Чернов все материалы автора

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