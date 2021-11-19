Ракицкий считает высокими шансы сборной Украины поехать на чемпионат мира в Катар

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

— Как объяснить выступление сборной Украины в отборочном турнире? Ни одного поражения, две ничьи с Францией, но при этом две ничьи и с Казахстаном.

— Мне непонятно, как Украина ни разу не победила Казахстан и дома сыграла вничью с финнами. Эти ничьи раздражают, но, слава богу, Украина выиграла. Осталось пройти стыки. Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на чемпионат мира.

— Откуда такая уверенность? Вам могут уже в первом раунде попасться Италия или Португалия.