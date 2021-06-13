Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр

Игроки и тренерский штаб «Локомотива» вышли из отпуска, информирует пресс-служба клуба.

Команда прошла углубленное медицинское обследование в «Лужниках».

В понедельник, 14 июня, «Локомотив» вылетит в австрийский город Бад-Клайнкирххайм, где будет проходить первый тренировочный сбор для подготовки к сезону-2021/22.