Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр
15:29
Игроки и тренерский штаб «Локомотива» вышли из отпуска, информирует пресс-служба клуба.
Команда прошла углубленное медицинское обследование в «Лужниках».
В понедельник, 14 июня, «Локомотив» вылетит в австрийский город Бад-Клайнкирххайм, где будет проходить первый тренировочный сбор для подготовки к сезону-2021/22.
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