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Игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр

15:29
&quot;Локомотив&quot;. Фото Александр Федоров.
&amp;quot;Локомотив&amp;quot;. Фото Александр Федоров.
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Игроки и тренерский штаб «Локомотива» вышли из отпуска, информирует пресс-служба клуба.

Команда прошла углубленное медицинское обследование в «Лужниках».

В понедельник, 14 июня, «Локомотив» вылетит в австрийский город Бад-Клайнкирххайм, где будет проходить первый тренировочный сбор для подготовки к сезону-2021/22.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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