Заболотный, Маргасов и Бурмистров продлили контракты с «Сочи»

«Сочи» объявил о продлении контрактов с голкипером Николаем Заболотным, защитником Тимофеем Маргасовым и нападающим Никитой Бурмистровым.

Срок новых соглашений с игроками не сообщается.

После 29 туров сочинцы с 38 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре «Сочи» 3 июня сыграет с «Уралом». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.