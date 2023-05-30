Щербаченко объяснил, почему ничья в матче ЦСКА — «Краснодар» стала закономерным результатом

Бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко высказался о ничьей ЦСКА с «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ (0:0).

«У армейцев было большое разочарование после игры со «Спартаком». Дерби сопутствовали разные моменты — и драка между болельщиками в ресторане, и антураж, когда спартаковские ветераны говорили в интервью, что если команда выиграет у ЦСКА, можно простить ей неудачи. То есть все это нагнеталось перед матчем и не могло пройти просто так. Обычно от поражения отходишь день-два, а здесь, наверно, это заняло у армейцев больше времени и отразилось на их психологическом состоянии. ЦСКА не сыграл против «Краснодара» так, как он умеет, на победу. Поэтому ничья стала закономерным результатом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 30-м туре армейцы сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.