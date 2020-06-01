За что Семин сказал «спасибо» Кикнадзе и Мещерякову. Тренер все объяснил

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, «поблагодарил» руководителей клуба.

— Самое большое спасибо — Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! — восклицает Семин. — Они делали все, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы команда не становилась сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией.

И дело не в том, что не продлили мой контракт. Дело в том, кто остается. Семин не продлен, а Кикнадзе работает. Василий Александрович, Анатолий Анатольевич, я к вам хорошо отношусь. Но вы не можете работать в «Локомотиве»! Потому что у этого клуба есть традиции, которые не имеют отношения к интригам. Оставить вас — решение гораздо более губительное, чем убрать Семина. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь