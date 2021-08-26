Юсупов рад победе «Сочи» над «Спартаком»
21:15
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» (2:1) в 6-м туре Тинькофф чемпионата России.
«Очень рад победе, впечатления исключено положительные», — сказал футболист.
Юсупов стал автором победного гола «Сочи». Команда набрала 12 очков и делит первое место с «Динамо», которое имеет матч в запасе.
(Антон Иванов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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