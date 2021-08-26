Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке после поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

— «Спартак» проиграл три матча из шести. Не думали ли вы об отставке? Или верите в свой путь, продолжая идти по нему?

— Я борец по натуре — просто так не сдамся. Верю в свое дело. Такие моменты бывают не только в футболе, но и в жизни. Сейчас непростой момент — не совсем то, что мы хотели получить. Но я не повернусь спиной к этим обстоятельствам. Буду стараться делать все лучшее для «Спартака» и своих футболистов.

— Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Как действовать, какие планы на перерыв?

— Будем работать с теми, кто останется в команде. Их немало: Квинси, Мозес, Соболев, Жиго, Айртон, Рассказов, Кутепов и другие. Будем работать с ними.