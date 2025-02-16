Юсупов продолжит карьеру в «Черноморце»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Залимхан Юсупов перешел в «Черноморец».

«Залимхан, огромное тебе спасибо за твой большой вклад в успехи клуба, за многолетнюю добросовестную, самоотверженную работу в интересах команды! Успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении махачкалинцев в Telegram-канале.

Юсупов выступал за «Динамо» с 2020 года. Всего 27-летний полузащитник сыграл за команду 115 матчей, забив 11 голов.

«Черноморец» занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков за 21 игру.