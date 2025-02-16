Юсупов продолжит карьеру в «Черноморце»
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Залимхан Юсупов перешел в «Черноморец».
«Залимхан, огромное тебе спасибо за твой большой вклад в успехи клуба, за многолетнюю добросовестную, самоотверженную работу в интересах команды! Успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении махачкалинцев в Telegram-канале.
Юсупов выступал за «Динамо» с 2020 года. Всего 27-летний полузащитник сыграл за команду 115 матчей, забив 11 голов.
«Черноморец» занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков за 21 игру.
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|
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|Оренбург – Динамо Мх
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|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
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|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
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|11.10
|14:00
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Зенит
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Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
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|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
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