Лепехин: «У Зинковского мало шансов играть в «Спартаке»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился своим мнением о полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний футболист может перейти в аренду в «Крылья Советов» без права выкупа.

«У Зиньковского были очень яркие матчи, когда он выходил на замену, голы важные забивал. Но Зиньковский нестабильный. Мне кажется, играть в «Спартаке» шансов у него мало. К тому же Станкович занервничал, когда в интервью его спросили про Зиньковского. Значит, у игрока проблемы с доверием. Зиньковский понимает ситуацию лучше всех. Мы вот за него переживаем, думаем, как бы ему побольше поиграть, а он, может, уже и от футбола», — цитирует Лепехина Legalbet.ru.

Зиньковский присоединился к «Спартаку» летом 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 12 матчей за красно-белых и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.