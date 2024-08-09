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Жирков: «Глушенков станет лучшим игроком года»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Он в прошлом сезоне в «Локомотиве» неплохо играл. Сейчас перешел в более сильную команду и показывает отличный футбол. С хорошими партнерами. Там Вендел, другие бразильцы. Думаю, Глушенков в этом году будет и чемпионом, и станет лучшим игроком. И думаю, он будет так продолжать, соперников у «Зенита» нет. Они могут сами себе проиграть в паре игр, и все. В двух играх что-то не получится, еще что-то — но не больше», — цитирует «РБ Спорт» Жиркова.

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Юрий Жирков
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Локомотив – Динамо Мх
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Зенит – Динамо
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