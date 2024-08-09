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Сегодня, 02:23

Юран: «Надо посмотреть хотя бы игр десять Барко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский специалист Сергей Юран считает, что оценивать игру новичка «Спартака» Эсекьеля Барко стоит после десяти матчей в РПЛ.

«Барко сыграл только две игры! О чем можно говорить? Только дилетанты за два матча оценивают футболиста. Надо посмотреть хотя бы игр десять», — цитирует Legalbet Юрана.

В дебютном матче за красно-белых аргентинец забил со штрафного «Химкам» (3:1).

Источник: Legalbet
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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Ростов – Рубин
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