Юран: «Надо посмотреть хотя бы игр десять Барко»

Российский специалист Сергей Юран считает, что оценивать игру новичка «Спартака» Эсекьеля Барко стоит после десяти матчей в РПЛ.

«Барко сыграл только две игры! О чем можно говорить? Только дилетанты за два матча оценивают футболиста. Надо посмотреть хотя бы игр десять», — цитирует Legalbet Юрана.

В дебютном матче за красно-белых аргентинец забил со штрафного «Химкам» (3:1).