Юрий Семин: «Жоау Мариу? Хорошему игроку мы всегда место найдем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Интера» Жоау Мариу.

— С Жоау Мариу трансфер с вами согласовывали? Это игрок в опорную зону?

— Его нет еще, когда появится — я выскажусь. Разве этот игрок у нас в команде? Здесь даже не о чем говорить. Если я буду комментировать каждую писанину, то мы здесь никогда не разберемся. Хорошему игроку, который придет в «Локомотив», мы всегда место найдется — место ему будет. Только если это качественный, хороший игрок.

По информации итальянских СМИ, 26-летний футболист согласился на переход в «Локомотив», где будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Железнодорожники арендуют хавбека с опцией выкупа за 15 миллионов евро. (Александр Рогулев)

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